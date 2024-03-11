«Молодежка» «Авангарда» всухую выиграла серию у магнитогорских «Стальных Лисов».

«Молодежка» «Авангарда» всухую выиграла серию у магнитогорских «Стальных Лисов».

Вслед за «Авангардом» первый раунд своего плей-офф преодолели и «Омские Ястребы». Омская команда выиграла серию у магнитогорских «Стальных Лисов» - «молодежки «Металлурга».

Серия проходила до трех побед. «Омским «ястребам» удалось выиграть три матча подряд. В Омске они были сильнее – 3:2 и 3:1. А сегодня в Магнитогорске состоялась третья игра серии, которая стала последней.

В первом периоде счет открыл 17-летний защитник «Омских Ястребов» Тимур Кол, который уже имеет опыт игры за «Авангард». Во второй двадцатиминутке «Стальные Лисы» забросили ответную шайбу, а в середине третьего периода вышли вперед. Но уже через пару минут омский нападающий Дмитрий Власенко вновь сделал счет равным.

Все решилось в овертайме, который магнитогорские хоккеисты провели крайне неуверенно. Решающую шайбу на 7-й минуте забросил Глеб Трикозов.

«Омские Ястребы» победили со счетом 3:2 и в третий раз подряд вышли в четвертьфинал Кубка Харламова. Своего соперника они узнают позже.