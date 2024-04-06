Омский боец заявил, что его боевой вес составляет около 90 килограммов, и предложил сопернику тоже встать на весы.

Омский боец заявил, что его боевой вес составляет около 90 килограммов, и предложил сопернику тоже встать на весы.

До боя Александра Шлеменко против казахстанца Куата Хамитова осталось чуть больше месяца. В бойцовском сообществе поползли слухи, что Хамитов вынужден стремительно набирать вес, чтобы быть в одной весовой категории со Шлеменко.

Омский боец выразил сомнения, что его соперник весит так мало, и показал, что сам не сгоняет вес.

– Очень много разговоров про вес, кто куда поднимается. Куат Хамитов, по слухам, поднимается на две весовые категории. Я не тренировался, чтобы не сказали, что я согнал вес, – заявил Шлеменко. – Говорят, что я вешу за 90 килограммов. Может, еще под 100?

Омич встал на медицинские весы, которые показали 89,7 кг. «Шторм» заявил, что его боевой вес находится примерно на уровне 90 кг.

– Я привык часто драться, а не гонять вес. А вы делайте сами свой выбор. Либо вы деретесь, либо вы гоняете вес. Я вас заставлять не буду. Куат, следующий шаг за тобой. Покажи свой вес. Если ты весишь 70 кг и будешь драться с тем, кто весит 90, то спору нет. Но ты же не будешь так весить, – уверен Шлеменко.

Напомним, что бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова пройдет в Екатеринбурге 11 мая.