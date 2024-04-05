Ограничения связаны с неблагоприятными природно-климатическими условиями и снижением несущей способности конструктивных элементов трасс.

Ограничения связаны с неблагоприятными природно-климатическими условиями и снижением несущей способности конструктивных элементов трасс.

С понедельника, 8 апреля, в Омской области введут ограничения для движения большегрузов. Автомобилям массой более 10 тонн запретят движение по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. В региональном Минтрансе отметили, что ограничения связаны с неблагоприятными природно-климатическими условиями и снижением несущей способности конструктивных элементов трасс.

Запрет на движение для большегрузов продлится до 7 мая. В это время дороги начнут оттаивать, а ограничения позволят обеспечить их сохранность.

– Специалистами КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» будет организована работа в течение суток по установке временных дорожных знаков, прекращающих движение, а также демонтажу в течение суток после окончания периода, – отметили в Минтрансе.

Ограничения коснутся следующих дорог:

Большие Уки – Тевриз. Объезд возможен по дорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок трассы Тара – Усть-Ишим;

Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области. Объезд по трассам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул;

Усть-Ишим – Фокино. Объезд возможен по дорогам Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы – Серебрянка.

В ведомстве отметили, что ограничения не касаются транспорта федеральных органов исполнительной власти, международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

Также по трассам можно перевозить груз, необходимый для ликвидации последствий стихийных бедствий, дорожно-строительную и дорожно-эксплуатационную технику.