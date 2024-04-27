С середины апреля в селе Никоновка Омского района начались проблемы с транспортом. Вскоре автобусы и вовсе перестали ездить.

С середины апреля в селе Никоновка Омского района начались проблемы с транспортом. Вскоре автобусы и вовсе перестали ездить.

Жители села Никоновка Омского района пожаловались на отсутствие транспорта, который связывал бы населенный пункт с Омском. Свое сообщение они оставили в социальных сетях. По словам сельчан, проблемы с автобусами начались с 15 апреля.

– Мы в город хотим. Кому на работу, кому в больницу. С 15 числа и по сей день автобус был 3 раза. С 21 апреля совсем перестал ездить, – пишет автор поста.

Кроме того, жители отметили, что местный глава сложившуюся ситуацию решать никак не хочет. В региональном Минтрансе отреагировали на жалобу сельчан и заявили, что специалисты департамента транспорта по данному инциденту проведут проверку.