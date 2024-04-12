До 20 мая автобусы будут выходить на садовые маршруты 3 раза в неделю.
Региональный Минтранс опубликовал расписание садовых маршрутов. Они начнут свою работу с 20 апреля. До 20 мая автобусы будут выходить на садовые маршруты 3 раза в неделю, затем до 1 сентября – по 4 раза в неделю. С 1 сентября по 13 октября количество вновь сократится до трех раз в неделю.
Контракты были заключены на 20 маршрутов:
- № 111 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист»/СНТ «Нефтяник-2»)
- № 122 (Ул. Лобкова – СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)
- № 127 (Ул. Дергачева – СНТ «Муравушка»)
- № 140 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Половинка»)
- № 144 (Пос. Солнечный – СНТ «Автомобилист-2»)
- № 145 (Ул. Нефтезаводская – СНТ «Росинка»)
- № 156 (ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»)
- № 158 (ПО им. Баранова – СНТ «Орбита»)
- № 160 (ПО «Иртыш» – СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)
- № 162 (Ул. Л. Чайкиной – СНТ «Озерный»)
- № 165 (ПО им. Баранова – СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)
- № 169 (Ул. 20-я Линия – СНТ Радист-1)
- № 173 (Ул. Ватутина – СНТ «Заозерный»)
- № 174 (Ул. Дружбы – СНТ «Кедр»)
- № 177 (Пос. Чкаловский – СНТ «Сыропятский»)
- № 185 (ПО «Иртыш» – СНТ «Зеленая Падь»)
- № 190 (Пос. Солнечный – СНТ «Авиатор»)
- № 191 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Правда» (д. Корниловка)
- № 193 (Ул. 20-я Линия – СНТ «Сыропятский»)
- № 358 (Ул. Бударина – Сады «Зеленый Берег»).