Школьников и их родителей познакомят с возможностями федеральной программы «Профессионалитет».
Омский ГАУ, на базе которого функционирует образовательно-производственный кластер «Сельское хозяйство», станет профориентационной площадкой, и приглашает принять участие в Едином дне открытых дверей ФП «Профессионалитет», который состоится 20 апреля. Федеральная программа «Профессионалитет» нацелена на построение принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров. Вас ждут интересные локации, интерактивы, мастер-классы, профессиональные пробы.
Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения, сокращение сроков. Участниками проекта являются потенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в развитие среднего профессионального образования и давать базу для формирования практических навыков студентов.