Омск-Информ
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·Общество

К концу этой недели в регионе ожидается похолодание.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные. Жителей региона ожидают настоящие температурные качели. Так, 5 апреля днем столбик термометра будет держаться на отметке +11...+16 °, ночью похолодает до –2…+3 °. 
6 апреля днем воздух прогреется до +12…+17 °, по северо-западу до +6 °, ночью похолодает до –1…+4 °. Также днем местами пройдут дожди, порывы ветра достигнут 12 м/с.
7 апреля синоптики прогнозируют +3…+8 °, ночью 0…–5 °, местами –8…–13 °.
·Общество

К концу этой недели в регионе ожидается похолодание.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные. Жителей региона ожидают настоящие температурные качели. Так, 5 апреля днем столбик термометра будет держаться на отметке +11...+16 °, ночью похолодает до –2…+3 °. 
6 апреля днем воздух прогреется до +12…+17 °, по северо-западу до +6 °, ночью похолодает до –1…+4 °. Также днем местами пройдут дожди, порывы ветра достигнут 12 м/с.
7 апреля синоптики прогнозируют +3…+8 °, ночью 0…–5 °, местами –8…–13 °.