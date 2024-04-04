По мнению одного из депутатов, аварийные деревья нужно сразу же сносить, так как они угрожают жизни людей.

Сегодня на заседании комитета по социальным вопросам в Омском горсовете подняли тему сноса и кронирования аварийных деревьев возле школ города. Депутату Дмитрию Лицкевичу не понравилось, что аварийные растения постоянно обрезают. По его мнению, их нужно сразу сносить.

– Поступает много обращений от родителей. Они беспокоятся за судьбу своих детей. Деревья, которые признаны аварийными, сухостоями, заново не расцветут. Зачем на них каждый год получать разрешения от «зеленой комиссии»? Это мертвое дерево. Оно с каждым годом все опаснее и опаснее, – высказался Лицкевич.

В свою же очередь, в мэрии заверили, что вопрос о сносе или кронировании аварийных деревьев все же будет решать комиссия.