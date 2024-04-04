Омич передавал секретные данные об объекте Минобороны в Германию. Туда же он планировал выехать на ПМЖ вместе с семьей.

Омич передавал секретные данные об объекте Минобороны в Германию. Туда же он планировал выехать на ПМЖ вместе с семьей.

Жителя Омска посадили на 12 лет за госизмену. Омич собирал секретные сведения об объекте Минобороны РФ, чтобы потом передать представителям Германии.

Мужчина раньше работал на одном из оборонных предприятий города, поддерживал контакт с иностранцами. Он не только передавал интересующие немцев сведения, но и планировал с семьей уехать в Германию на постоянное место жительства.

– В результате проведения УФСБ России по Омской области оперативно-разыскных мероприятий в июне 2023 года подозреваемый был задержан, – сообщили в пресс-службе ведомства. – В ходе личного досмотра фигуранта обнаружены и изъяты электронные средства связи, флеш-накопитель с содержащимися на нем координатами одной из войсковых частей Омска, сведениями о руководящем составе военной организации, а также файл с печатными документами и фотографиями для оформления шенгенской визы.

На омича завели уголовное дело, а теперь ему вынесли приговор. Свои 12 лет заключения мужчина проведет в колонии строгого режима. Также ему еще на 1 год ограничат свободу.