Покататься по льду «G-Drive Арены» омичи смогут и на своих коньках. Развлечение будет стоить 400 рублей.

Покататься по льду на «G-Drive Арены» омичи смогут и на своих коньках. Развлечение будет стоить 400 рублей.

В пресс-службе омской «G-Drive Арены» сообщили о возобновлении массовых катаний на коньках. Взрослым омичам развлечение обойдется в 400 рублей, а детям в 280 рублей.

– Владельцам абонементов прошлого сезона и «сезонного» абонемента 23/24 доступно оформление двух бесплатных билетов, а участники программы лояльности AvanCard могут приобрести их на сайте, – добавили в пресс-службе спорткомплекса.

Аренда коньков уже включена в стоимость. Кроме того, омичи смогут прийти со своими. Работать каток будет в будние дни с 9:00 до 18:00 часов, а выходные с 9:00 до 20:00 часов.