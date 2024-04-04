В рамках проекта планируются лекции от медиков, занятия с волонтерами-врачами, а также мастер-классы по танцевальной и вокальной терапии.

В рамках проекта планируются лекции от медиков, занятия с волонтерами-врачами, а также мастер-классы по танцевальной и вокальной терапии.

В преддверии Всемирного дня здоровья при поддержки «Единой России» в омском Штабе общественной поддержки стартовал проект «Улица здоровья». В рамках проекта планируются различные мероприятия, включающие лекции от медиков, занятия с волонтерами-врачами, а также мастер-классы по танцевальной и вокальной терапии. Первое мероприятие началось с лекции о рациональном питании и терапии для пожилых людей.

– Сегодня мы дали 10 советов по ведению здорового образа жизни, поговорили о важности правильного питания, о важности баланса потребления энергии и ее расходования. Также провели танцевальную терапию под балетную музыку. Научили гостей Штаба выполнять базовые движения, повеселились, потанцевали, всем очень понравилось. Нам пообещали практиковать эти движения на постоянной основе, ведь движение – это основа здорового образа жизни! – отметила студентка 6-го курса ОмГМУ, волонтер-медик Алина Сапронова.

По мере наступления теплой погоды часть занятий будет проводиться на свежем воздухе. Кроме того, все желающие могут получить индивидуальные консультации по скандинавской ходьбе и выбору спортивного инвентаря.

Первое мероприятие проекта «Улица здоровья» завершилось уроком вокалотерапии. Эксперты отмечают, что пение положительно влияет на кровообращение, цвет лица, осанку и дикцию.

– Очень понравилось мероприятие: и полезное, и развлекательное! Обязательно буду приходить в Штаб общественной поддержки – тут очень здорово, отдохнули душой, пообщались с единомышленниками, – отметила гостья мероприятия Надежда Адонина.

Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо предварительно записаться по номеру 310-015. Штаб общественной поддержки расположен по адресу: проспект Карла Маркса, 6.