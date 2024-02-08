Алексей Ленберг стал одним из финалистов кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение». Он поделился своими планами.

Алексей Ленберг стал одним из финалистов кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение». Он поделился своими планами.

В этом месяце в регионе пройдет финал кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение». Подобные проекты являются частью создания системы социальных лифтов, важность наличия которой отмечал президент Владимир Путин.

Замначальника Межрайонной ИФНС № 9 Алексей Ленберг стал одним из финалистов проекта. Омич 10 лет трудится в этой сфере и является одним из десяти лучших «контрольщиков» страны.

До работы в налоговой сфере он был профессиональным спортсменом: омич является мастером спорта России международного класса, чемпионом мира и Европы по кикбоксингу. Сейчас он занимает пост председателя Омского областного регионального отделения Федерации кикбоксинга.

– Уже в марте мы будем проводить чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу, на следующий год вместе с Федерацией кикбоксинга России запланировали Кубок России. Надеюсь, однажды Омск станет столицей кикбоксинга, – рассказал Ленберг.

Омич отметил, что он решил принять участие в кадровом конкурсе ради реализации своих планов по развитию региона.

– Рассматриваю проект как заряд мотивации для ускорения в продвижении к своим целям и, конечно, настроен на победу. Сочту за честь работать в команде губернатора Омской области, – заявил мужчина.

Напомним, что победители проекта получат миллион рублей на обучение по управленческой тематике. Также их включат в резерв управленческих кадров Омской области, а все финалисты вступят в экспертный клуб под руководством губернатора Виталия Хоценко.