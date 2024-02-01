Жители региона вместе с семьей могут принять участие в проекте «Всей семьей». За это они могут получить путешествие по стране.

Жители региона вместе с семьей могут принять участие в проекте «Всей семьей». За это они могут получить путешествие по стране.

В прошлом году в Омске стартовал большой семейный проект под названием «Всей семьей». Его инициатором выступила общественная организация «Я помогаю детям». Проект приурочен к объявленному Президентом РФ Году Семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян.

Уже с сегодняшнего дня, 1 февраля, при поддержке регионального Минкульта в Омской области участниками проекта стали все учреждения культуры – театры, музеи, библиотеки, дома культуры и Омская филармония.

Раз в неделю семьи-участницы будут получать несложные задания, которые должны выполнять всей семьей. Например, вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. После этого нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальных сетях с хештэгом #всейсемьей.

К проекту уже присоединились семьи известных людей. Омичей вместе с семьей на концерт зовет знаменитый музыкант и руководитель Manhattan Jazz Band Валерий Перминов, а в театр – творческая семья Юферовых-Козловских.

Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение. Самых активных омских семей ждут особенные подарки – 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие».

Кроме того, семьи, выполнившие все задания проекта, смогут собрать эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья – это». Их специально в честь Года семьи создали российские иллюстраторы.

Принять участие может абсолютно любая семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в социальных сетях – VK и Одноклассники. Всю информацию о проекте можно получить на его официальном сайте.