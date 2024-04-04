Омск-Информ
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·Общество

Среднемесячная температура воздуха составила –4...–7 °, что выше климатической нормы на 1–2 °. 
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде, которая наблюдалась в марте на территории региона. Среднемесячная температура воздуха составила –4...–7 °, что выше климатической нормы на 1–2 °. 
– Минимальная температура воздуха понижалась до –20...–30 °. Самая низкая –30 ° отмечалась 7 марта в Тевризе. Максимальная температура воздуха +8 ° зарегистрирована 28 марта в Усть-Ишиме, 31 марта в Больших Уках и Васиссе, – рассказали синоптики.
Больше всего осадков выпадало в первой половине месяца. В общей сложности сумма выпавших осадков составила 54–171 % от нормы. 10 марта в Омске был перекрыт суточный максимум осадков – 6,9 мм, что на 1,6 мм больше, чем в этот же день в 2022 году.
·Общество

Среднемесячная температура воздуха составила –4...–7 °, что выше климатической нормы на 1–2 °. 
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде, которая наблюдалась в марте на территории региона. Среднемесячная температура воздуха составила –4...–7 °, что выше климатической нормы на 1–2 °. 
– Минимальная температура воздуха понижалась до –20...–30 °. Самая низкая –30 ° отмечалась 7 марта в Тевризе. Максимальная температура воздуха +8 ° зарегистрирована 28 марта в Усть-Ишиме, 31 марта в Больших Уках и Васиссе, – рассказали синоптики.
Больше всего осадков выпадало в первой половине месяца. В общей сложности сумма выпавших осадков составила 54–171 % от нормы. 10 марта в Омске был перекрыт суточный максимум осадков – 6,9 мм, что на 1,6 мм больше, чем в этот же день в 2022 году.