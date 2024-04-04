В этом может помочь автоматизация процессов. Так считает больше половины омских работодателей.
66 % омских работодателей уверены, что автоматизация рабочих процессов поможет справиться с кадровым дефицитом. Это узнали аналитики центра «Зарплаты. ру».
Так, 33 % предпринимателей в ближайшие пару лет планируют автоматизировать процессы в своей компании, 19 % запланировали автоматизацию, а уже автоматизируют процессы в течение последних трех лет и планируют продолжить 39 % омских работодателей.
Среди процессов, которые планируют автоматизировать, работодатели назвали – бухгалтерия, документооборот, продажи, оценка эффективности, планирование, логистика, коммуникация с клиентами, производственные процессы, прогнозирование спроса, складские процессы и процессы по подбору персонала.