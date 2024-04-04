Такая погода ожидается на следующей неделе. Однако уже к выходным столбик термометра резко поднимется.

Такая погода ожидается на следующей неделе. Однако уже к выходным столбик термометра резко поднимется.

По данным синоптиков, на следующей неделе в Омской области ожидается похолодание. Температура воздуха составит до –5 градусов. Произойдет это в ночь на 12 апреля. В основном такой показатель будет на севере области. На юге региона столбик термометра опустится до +1 градуса. К выходным омичей ждет резкое потепление. Столбик термометра поднимется до +18 градусов.

Сегодня, 4 апреля, в городе ожидается до +14 градусов. На этих выходных синоптики пообещали тепло до +17 градусов. Однако такая температура будет сопровождаться туманом, дождем и ветром, порывы которого достигнут до 13 м/с.