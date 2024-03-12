Уже завтра столбик термометра может опуститься до -28 градусов. Ожидается снег и туман.

Уже завтра столбик термометра может опуститься до -28 градусов. Ожидается снег и туман.

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Омской области в ближайшие дни. Так, в середине марта в регионе ожидается похолодание.

Сегодня, 12 марта, сильных изменений в погоде не будет. Температура воздуха днем составит до -8 градусов. Завтра, 13 марта, ожидается понижение ночной температуры. Столбик термометра опустится до -28 градусов. Днем омичей снова ждет потепление до -8 градусов. Кроме того, прогнозируется снег, туман и изморозь.

В четверг, 14 марта, в регионе снова будет идти снег. Температура воздуха ночью составит до -17 градусов, а днем – до -8.