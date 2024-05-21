Заморозки ожидаются к концу недели. Они придут на два дня. Омичей предупредили о ЧС.
К концу недели в Омской области ожидаются ночные заморозки до –5 градусов. Опасное явление будет наблюдаться два дня – 24 и 25 мая. Из-за этого в регионе могут возникнуть чрезвычайные происшествия.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили омичей в мэрии города.
В случае какого-либо происшествия омичей попросили обращаться по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 78-78-78.
Отметим, что также на выходных в регион придет похолодание. Синоптики прогнозируют до –8 градусов.