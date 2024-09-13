В ночные часы температура воздуха будет опускаться до –5 градусов.

С 16 по 18 сентября в ночные часы по Омской области ожидаются заморозки на почве. Температура воздуха будет опускаться до –5 градусов, что считается опасным природным явлением.

– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщили в омской мэрии.

При возникновении ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичей просят звонить в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101.

Кроме того, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.