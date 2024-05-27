Омск-Информ
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·Общество

Синоптики предупреждают омичей о ночных заморозках. Они продлятся до конца этого месяца.
Жителям Омской области не стоит ждать летней погоды в ближайшую неделю. Синоптики прогнозируют в регионе ночные заморозки до 0…–5 °. Они продлятся до 31 мая.
Из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. В подобных случаях необходимо обращаться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Кроме того, можно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 78-78-78.
Напомним, что в ближайшее время в регионе испортится погода: прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия ожидаются и завтра, 28 мая.
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·Общество

Синоптики предупреждают омичей о ночных заморозках. Они продлятся до конца этого месяца.
Жителям Омской области не стоит ждать летней погоды в ближайшую неделю. Синоптики прогнозируют в регионе ночные заморозки до 0…–5 °. Они продлятся до 31 мая.
Из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. В подобных случаях необходимо обращаться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Кроме того, можно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 78-78-78.
Напомним, что в ближайшее время в регионе испортится погода: прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия ожидаются и завтра, 28 мая.
1144