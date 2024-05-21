Омск-Информ
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·Общество

Температура понизится в регионе к выходным.
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на конец мая в Омской области. В ближайшие дни регион окажется в зоне аномального холода. В субботу, 25 мая, температура воздуха опустится до –8 градусов.
Отметим, что «Яндекс.Погода» дает другой прогноз: солнце и +7 градусов. По данным Gismeteo, в этот день будет +12.
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·Общество

Температура понизится в регионе к выходным.
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на конец мая в Омской области. В ближайшие дни регион окажется в зоне аномального холода. В субботу, 25 мая, температура воздуха опустится до –8 градусов.
Отметим, что «Яндекс.Погода» дает другой прогноз: солнце и +7 градусов. По данным Gismeteo, в этот день будет +12.
2565