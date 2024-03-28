Уже в эту субботу в регионе ожидаются снег и незначительное похолодание. Температура воздуха опустится до –2 градусов.

Уже в эту субботу в регионе ожидаются снег и незначительное похолодание. Температура воздуха опустится до –2 градусов.

К выходным в Омской области ожидается очередное похолодание. На смену дождям придут снегопады и минусовая температура. Об этом рассказали омские синоптики.

Так, завтра, 29 марта, в регионе ожидаются дождь, мокрый снег, а также усиление ветра. Столбик термометра ночью опустится до –2 градусов. Однако днем немного потеплеет – до +6 градусов. В субботу, 30 марта, будет идти снег, а температура воздуха днем составит до –2 градусов.

Глобальное потепление синоптики пообещали лишь на следующей неделе. Температура воздуха может достигнуть +16 градусов.