Омск-Информ
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·Общество

В парке 30-летия ВЛКСМ планируется следить за порядком с 21:00 до 09:00. 
Вчера омские чиновники объявили конкурс на охрану парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. На это выделили более 2,4 млн рублей.
По данным сайта госзакупок, заявки принимают до 10 апреля. Выбрать подрядчика планируется 16 апреля.
Контракт рассчитан на 1 год. По его условиям, с 29 апреля два невооруженных охранника должны будут следить за порядком на территории парка с 21:00 до 09:00. Им придется совершать обходы каждые 1,5 часа, следить за экономией электроэнергии.
·Общество

В парке 30-летия ВЛКСМ планируется следить за порядком с 21:00 до 09:00. 
Вчера омские чиновники объявили конкурс на охрану парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. На это выделили более 2,4 млн рублей.
По данным сайта госзакупок, заявки принимают до 10 апреля. Выбрать подрядчика планируется 16 апреля.
Контракт рассчитан на 1 год. По его условиям, с 29 апреля два невооруженных охранника должны будут следить за порядком на территории парка с 21:00 до 09:00. Им придется совершать обходы каждые 1,5 часа, следить за экономией электроэнергии.