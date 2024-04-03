Домашние матчи омской «молодежки», возможно, будут проводиться не в Хоккейной академии «Авангард», а на другом берегу Иртыша.

Домашние матчи омской «молодежки», возможно, будут проводиться не в Хоккейной академии «Авангард», а на другом берегу Иртыша.

В следующем сезоне команда «Омские Ястребы» может переехать на «G-Drive Арену», где будет проводить свои домашние матчи. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

– Что касается матчей Молодежной хоккейной лиги, мы об этом думали. Летом еще раз соберемся, обсудим. Есть календарь, концерты и финансовая составляющая, – заявил Курьянов.

Сейчас «ястребы» играют в Хоккейной академии «Авангард». Их матчи в будние дни начинаются в неудобные для болельщиков 17:00. Там же играют и «Омские Крылья». Но они на «G-Drive Арену» точно не переедут. В ВХЛ свой регламент. Должна быть определенная реклама на льду и на бортах. Лед несколько раз в неделю перекрашивать никто не будет.