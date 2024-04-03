Омск-Информ
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·Спорт

Сильнейшие хоккеисты двух стран встретятся на «G-Drive Арене».

Сегодня была названа дата товарищеского матча между сборными России и Белоруссии. Уже давно было известно, что сильнейшие хоккеисты двух стран сыграют на «G-Drive Арене» в мае, но точной даты не называлось.

– 6 мая планируется матч Россия – Белоруссия, – сообщил на сегодняшней пресс-конференции генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Сейчас рабочая группа занимается организационными вопросами.

Вероятно, в ближайшее время появится информация о продаже билетов на этот матч.

·Спорт

Сильнейшие хоккеисты двух стран встретятся на «G-Drive Арене».

Сегодня была названа дата товарищеского матча между сборными России и Белоруссии. Уже давно было известно, что сильнейшие хоккеисты двух стран сыграют на «G-Drive Арене» в мае, но точной даты не называлось.

– 6 мая планируется матч Россия – Белоруссия, – сообщил на сегодняшней пресс-конференции генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Сейчас рабочая группа занимается организационными вопросами.

Вероятно, в ближайшее время появится информация о продаже билетов на этот матч.