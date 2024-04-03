Изменения были внесены в государственную программу «Развитие системы образования Омской области».

Изменения были внесены в государственную программу «Развитие системы образования Омской области».

Новые изменения в государственной программе «Развитие системы образования Омской области» были внесены по инициативе губернатора Виталия Хоценко. Они предусматривают предоставление соответствующих субсидий из областного бюджета.

Одним из важных аспектов этих изменений является усиление требований к антитеррористической защищенности школ, в которых проводится капитальный ремонт. Кроме того, с 1 сентября этого года более 45 тысяч детей из многодетных семей, обучающихся с 5 по 11 класс, будут получать бесплатное горячее питание.

Также введены материальные стимулы для обучающихся по направлению подготовки «Образование и педагогические науки». Более 60 студентов, обучающихся очно, смогут получать ежемесячную стипендию в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Однако для получения стипендии необходимо заключить договор о целевом обучении после 1 мая 2014 года для дальнейшего трудоустройства в муниципальную общеобразовательную организацию.

Аналогичную поддержку могут получить около 130 абитуриентов, которые поступят по этому же направлению.