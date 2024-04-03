Жулики рассылают письма омичам и требуют предоставить в налоговую декларацию на доходы. Жителей города просят не верить таким сообщениям.

Жулики рассылают письма омичам и требуют предоставить в налоговую декларацию на доходы. Жителей города просят не верить таким сообщениям.

Омичам на электронную почту начали поступать письма с требованием предоставить налоговую декларацию на доходы. Чтобы это сделать, просят перейти по ссылке. Как рассказали в омском отделении Банка России, такие письма рассылают мошенники. В своем обращении аферисты просят жителей города ввести личные данные и реквизиты банковской карты, якобы для идентификации налогоплательщика.

– Не реагируйте на такие письма, не переходите по ссылкам в письме и не предоставляйте личную и финансовую информацию. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн, – отметила заместитель управляющего отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Отметим, что с 1 января по 2 мая омичи сами должны подать в налоговую декларацию на доходы за прошлый год.