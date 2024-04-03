Всего планируют закупить 23 тыс. проездных. Больше всего карт поставят для обычных граждан.

Всего планируют закупить 23 тыс. проездных. Больше всего карт поставят для обычных граждан.

В Омске закупят проездные карты «Омка». Сделать это собирается АО «Пассажирсервис». Информация появилась на сайте госзакупок. Всего планируют заказать 23 тыс. карт: 3150 – для студентов, 5600 – для пенсионеров, 5600 – для школьников, 8400 – для обычных пассажиров, 150 – для операторов и 100 – для администраторов.

Согласно документам, карты должны быть оснащены встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом и программой «Автоматизированная система оплаты проезда» от разработчика «Удобный маршрут».

Изначально цена контракта составляла 498 тыс. рублей, однако фирма «ВДМ ГРУПП» согласилась поставить карты за 368 тыс. рублей. Сделают это до 15 мая.

Напомним, в начале марта стало известно, что из киосков «Дилижанс» перестали продавать проездные «Омка». Позже выяснилось, что у компании, занимавшейся выпуском проездных, закончился пластик.