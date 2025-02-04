Омск-Информ
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·Общество

На поставку электронных проездных из городского бюджета выделено 322 тысячи рублей.

Акционерное общество «Пассажирсервис» объявило аукцион по приобретению электронных проездных «Омка». Заявки принимаются на сайте госзакупок до 11 февраля. Победивший в торгах подрядчик должен до 21 апреля поставить проездные в Омск.

Начальная цена контракта составляет 322 тыс. рублей, себестоимость пластиковой карты – 23 рубля. В киосках «Омку» можно будет приобрести студентам, школьникам и пенсионерам за 50 рублей, общегражданский «пластик» стоит 100 рублей.

Добавим, что карты меняют свой дизайн, новая «Омка» посвящена 70-летию открытия троллейбусного движения в Омске.

·Общество

На поставку электронных проездных из городского бюджета выделено 322 тысячи рублей.

Акционерное общество «Пассажирсервис» объявило аукцион по приобретению электронных проездных «Омка». Заявки принимаются на сайте госзакупок до 11 февраля. Победивший в торгах подрядчик должен до 21 апреля поставить проездные в Омск.

Начальная цена контракта составляет 322 тыс. рублей, себестоимость пластиковой карты – 23 рубля. В киосках «Омку» можно будет приобрести студентам, школьникам и пенсионерам за 50 рублей, общегражданский «пластик» стоит 100 рублей.

Добавим, что карты меняют свой дизайн, новая «Омка» посвящена 70-летию открытия троллейбусного движения в Омске.