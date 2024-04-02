Есть вероятность, что парламентарии сделают объединенный комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности взамен прежних двух.

Есть вероятность, что парламентарии сделают объединенный комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности взамен прежних двух.

В четверг, 4 апреля, на комитете по вопросам экономического развития в Горсовете Омска, рассмотрят регулирование управления АО и ООО. Причем не очень понятно объясняется, почему эту тему не вынесли на комитет по муниципальной собственности.

– В первом предложении части 3 после слов «и муниципальной собственности», – цитирует проект решения «Город 55» – дополнить словами «а если данный комитет не создан – то в комитет Омского городского Совета по вопросам экономического развития».

Можно предположить, что в городском парламенте планируют объединить комитеты по вопросам экономического развития и муниципальной собственности. Как это и было раньше, до 5 февраля 2020 года, когда один комитет со скандалом разбили на два.