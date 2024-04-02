Победитель конкурса получит средства на развитие инновационного проекта и возможность стать резидентом крупнейшего российского центра.

Победитель конкурса получит средства на развитие инновационного проекта и возможность стать резидентом крупнейшего российского центра.

Во вторник, 9 апреля, на площадке омской городской «Точки кипения» пройдет этап «Стартап-тура 2024» от инновационного центра «Сколково». Мероприятие предполагает образовательные сессии, выступления экспертов. Основная «фишка» – конкурс, где больше сотни команд из Омска представят перспективные инновации. Они представят свои разработки в информационной и индустриальной сферах, а также в области биомедицинских технологий. Победитель конкурса получит 300 000 рублей на развитие проекта и билет на конференцию Startup Village. Каждый участник получит бесплатный доступ к образовательной онлайн-программе от «Сколково».

– Мы уделяем особое значение деятельности наших партнеров региональной сети Фонда «Сколково». Представитель в Омской области прошел аккредитацию и получил статус в конце прошлого года, и уже сейчас мы видим позитивные сдвиги в деле развития технологического предпринимательства в регионе. Команда регионального представителя подготовила интересную программу предстоящих мероприятий и смогла войти в ТОП-6 конкурса концепций, – заявил вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Он выразил уверенность, что проведение этого этапа стартап-тура станет новой отправной точкой для сотрудничества центра с регионом. А в дальнейшем – и к росту высокотехнологичных производств.

По словам регионального представителя фонда «Сколково» в Омской области Геннадия Салимгареева, основной темой Стартап-тура в этом году станет «Региональный форсаж».

– В конкурсе могут принять участие как студенческие стартапы, так и технологические предприниматели, все участники получат награды в зависимости от этапа конкурса, до которого дойдут. Например, полуфиналисты смогут получить статус резидента после прохождения комиссии грантово-экспертной службы, – подчеркнул Салимгареев.

Омск станет вторым городом, где пройдет Стартап-тур. За два месяца мероприятие состоится в Ханты-Мансийске, Омске, Тольятти, Ижевске, Ростове-на-Дону и Липецке. Региональные стартапы смогут получить не только экспертную и региональную поддержку, но и найти потенциальных заказчиков.