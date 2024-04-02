В СК намерены выяснить все детали получения компанией «Причал» разрешения на возведение ЖК «Мирапорт» рядом с многоэтажками на Пригородной.

В СК намерены выяснить все детали получения компанией «Причал» разрешения на возведение ЖК «Мирапорт» рядом с многоэтажками на Пригородной.

В Следственном комитете по Омской области отреагировали на скандал со строительством ЖК «Мирапорт» компанией «Причал 55» в Нефтяниках. Как ранее сообщалось, девятиэтажный дом на улице Пригородной, 23/2, 2015 года постройки в феврале нынешнего года резко пошел трещинами. Жители связали появление этих дефектов с активной забивкой свай на соседнем участке компанией «Причал 55» под возведение нового микрорайона. На многоэтажке установили маячки. Однако в корне ситуация не поменялась.

И вот теперь за дело взялись омские следователи. Как уточнили «Омск-информу» источники в силовых структурах, материал проверки по обращениям жителей зарегистрирован в следкоме Советского округа Омска. Следователем назначен Илья Микеда. Силовики намерены изучить с точки зрения законности предоставление «Причалу 55» участка под строительство. По данным редакции, документ в декабре прошлого года подписывала исполняющая обязанности директора департамента архитектуры Татьяна Фролова. В следственном комитете по Омской области подтвердили факт процессуальной проверки. О результатах говорить пока рано – все процедуры только стартовали.