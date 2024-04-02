Это сделают из-за реконструкции бульвара Архитекторов, чтобы разгрузить участок и устранить пробки.
В Омске для транспорта разрешат левый поворот с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении «Континента». Его можно будет осуществить с третьей полосы. Нововведение ввели из-за реконструкции бульвара Архитекторов. Оно начнет работать с 5 апреля. Как заверили в мэрии города, это сделают, чтобы разгрузить участок и минимизировать пробки.
– В настоящее время из-за закрытия перекрестка улицы 70 лет Октября и бульвара Архитекторов произошло перераспределение транспортных потоков, существенно увеличилась интенсивность трафика на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября. Принятые изменения позволят разгрузить данный участок и минимизировать заторовые ситуации. На перекрестке будет произведена замена дорожных знаков 5.15.2 и линзы в основных секциях светофоров, – рассказала заместитель директора департамента транспорта Марина Расторгуева.
Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.