Предприятие располагается в промзоне Кировского округа.

Предприятие располагается в промзоне Кировского округа.

В Омске выставили на продажу имущественный комплекс ООО «Блок-Модуль» на улице 1-й Казахстанской. Стартовая цена лота, в который входят земельный участок, цех по ремонту агрегатов, котельная и два нежилых здания, составляет 20,297 млн рублей.

Аукцион запланирован на 24 мая. Отметим, что это имущество находится в залоге у ПАО «Банк ВТБ».

Напомним, учредителем ООО «Блок-Модуль» является депутат Законодательного собрания Андрей Кипервар. Предприятие признали банкротом в декабре 2023 года по заявлению московского торгового дома «Реметалл».