Чтобы получить грант от государства, нужно принять участие в конкурсе.

Чтобы получить грант от государства, нужно принять участие в конкурсе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил порядок предоставления грантов на развитие семейных ферм, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельского туризма. Получить деньги жители региона смогут на конкурсной основе.

Гранты «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (на развитие семейной фермы, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы) будет выдавать министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. Конкурс на грант для развития сельского туризма проведет Министерство сельского хозяйства России.

На мероприятия государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» в этом году из областного бюджета выделили 186,66 млн рублей:

75 млн – на развитие семейных ферм,

20 млн – на развитие материально-технической базы,

83,58 млн – на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,

8 млн – на развитие сельского туризма.

Прием документов на конкурсы планируется объявить уже в апреле.