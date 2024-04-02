В городе требуется все больше доставщиков на автомобилях, самокатах и тех, кто работает пешком.

В городе требуется все больше доставщиков на автомобилях, самокатах и тех, кто работает пешком.

По данным «Авито Услуги», в этом году в Омске спрос на курьеров вырос на 144 %. При этом самыми востребованными стали курьеры на автомобиле – спрос на них увеличился на 135 %. Доля автодоставки составляет 91 % от от общего спроса на курьерские услуги.

Интерес к курьерам на самокатах в Омске вырос на 99 %. Спрос на пеших курьеров увеличился на 81 %.

— Этому в том числе способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды. Услуги курьеров одинаково востребованы как у бизнеса, так и у омичей, — сообщили в «Авито Услугах».

Отметим, что количество омичей, которые хотят трудоустроиться курьерами тоже растет. Автодоставщиков стало на 157 % больше, курьеров на самокатах — на 244 %, а пеших — на 187 %.