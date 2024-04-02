Все заявления на прием в школу были поданы через «Госуслуги». Способ стал самым востребованным.

Все заявления на прием в школу были поданы через «Госуслуги». Способ стал самым востребованным.

В Омске за один день родители будущих первоклассников подали уже 4728 заявлений через портал «Госуслуги». Такой способ стал самым востребованным и удобным. Об этом рассказал министр образования Иван Кротт. Кроме того, омичи могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и лично в школе.

Отметим, что подача документов в школу стартовала вчера, 1 апреля. В школах по месту регистрации заявления будут принимать до 30 июня, а в любую школу – с 6 июля по 5 сентября. Результаты рассмотрения заявлений станут известны через три дня после окончания приема документов.