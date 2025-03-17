С 17 марта на «Госуслугах» можно создать черновик документа. И отправить его в день старта приемной кампании.

Сегодня, 17 марта, омичам стала доступна тренировочная электронная запись в 1 класс через портал «Госуслуги». Подготовить черновик заявления родители будущих первоклассников могут в спокойной обстановке и в любое удобное время, чтобы сразу отправить его в день старта приемной кампании.

Напомним, что с 1 апреля по 30 июня заявление подается по месту регистрации ребенка. Второй этап проходит с 7 июля по 5 сентября, когда заявление подаются в любую школу, но зачисление возможно только при наличии свободных мест.

Для оформления заявления потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, данные о регистрации родителей и будущего ученика, а также номер или название выбранной школы. Если ребенок имеет право на приоритетное зачисление, необходимо предоставить дополнительный пакет документов, подтверждающих это право. Полный список таких документов можно найти в инструкции.

Недавно «Омск-информ» писал о нюансах записи в первый класс 2025–2026 учебного года, первый заместитель директора департамента образования администрации города Омска Лариса Жукова рассказала, что в школу пойдут около 12 тысяч первоклашек.