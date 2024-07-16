Наборы для первоклассников поставит ООО «Трейд» из Иваново. Рюкзаки должны прийти в Омск к 12 августа.
Министерство образования Омской области заключило контракт на поставку 24,5 тыс. рюкзаков для первоклассников. Соответствующие торги выиграло ООО «Трейд» из Иванова, предложившее за свои услуги около 121 млн рублей. Контракт уже подписал.
Согласно конкурсной документации, для будущих первоклассников сделают 8 тыс. синих, 8 тыс. голубых и 8,5 тыс. серых рюкзаков с символикой России, Омской области и города Омска. Внутри будут лежать 46 предметов, включая тетради, обложки, карандаши, ручки, фломастеры, папка-конверт, точилка, ластик, клей, ножницы, линейка, краски, кисть, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага, картон, дневник и пенал.
Подрядчик должен поставить рюкзаки в Омск к 12 августа.