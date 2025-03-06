В ведомстве рассказали о нюансах формирования классов в школах города.

Первый заместитель директора департамента образования мэрии Омска Лариса Жукова рассказала о приеме детей в первые классы школ города. Речь, в частности, о новом лицее в микрорайоне Кузьминки.

С 1 апреля по 30 июня заявления подают родители детей, которые проживают на закрепленной территории, то есть в том же районе, в котором находится школа. В этом же списке льготники, обладающие преимущественным или первоочередным правом на зачисление в школу. Второй этап стартует с 7 июля и длится по 5 сентября, заявления на зачисление в школу подаются независимо от места проживания.

– Подать заявление можно несколькими способами, – говорит Лариса Жукова. – Через «Госуслуги», для этого нужно перейти на портал, набрать в поисковой строке «Запись в 1-й класс». Еще один способ – по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. А также лично в школе.

Но есть и нюансы. К примеру, школа микрорайона Кузьминки регионального подчинения, поэтому здесь формированием участка и формированием классов будет заниматься министерство образования Омской области.

– За разъяснениями обращайтесь по телефону 35-70-00, добавочный 2835, с понедельника по пятницу в течение рабочего дня, – пояснила Лариса Жукова.

Если учреждение на ремонте, то узнать, в какую школу записать первоклассника, можно на сайте образовательной организации, а также в департаменте образования.