Первоклашек в Омске в этом году будет меньше почти на тысячу, чем в 2024 году.

Сегодня, 6 марта, первый заместитель директора департамента образования Омска Лариса Жукова рассказала о процедуре записи в первый класс в 2025 году.

Она отметила, что с 1 апреля официально стартует кампания по зачислению в первые классы общеобразовательных учреждений. Продлится этот этап по 30 июня. Записаться можно будет в те школы, которые закреплены по месту жительства ребенка. Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября, и родители смогут записать детей только на оставшиеся свободные места.

Согласно законодательству, в первый класс принимают с 6 лет 6 месяцев до 8 лет. По предварительным прогнозам, в этом году впервые за парты омских школ сядут около 12 тысяч детей. Что почти на тысячу меньше, чем в 2024-м.

– Численность первоклашек снижается каждый год где-то на тысячу. В этом году предварительно первоклашек набирается 11 736. Отмечу, что в течение трех последующих лет численность снизится до 9 тысяч, – сказала Жукова.

Комплектации классов в муниципальных образовательных учреждениях Омска разные. Больше всего классов, аж десять, откроется в школе № 96 в поселке Амур-2, школа №81 на Завертяева организует шесть первых классов, №7 на левом берегу тоже шесть. 55 школа в старом Кировске, 107-ая на Московке, школа №10 на левом берегу – эти учреждения откроют пять первых классов.