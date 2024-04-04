В стационарах с подобными травмами пациенты провели почти 181 тыс. койко-дней.

В стационарах с подобными травмами пациенты провели почти 181 тыс. койко-дней.

В прошлом году в городские больницы с переломами обратилось 6999 человек. В стационарах с подобными травмами пациенты провели почти 181 тыс. койко-дней.

– Всего в 2023 году было зарегистрировано травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия от внешних причин – 105 564 случая, – рассказали РИА «Омск-информ» в региональном Минздраве.

При этом в 2022 году жители города травмировались меньше: с переломами в больницы обратилось 5206 человек. Они провели в поликлиниках в общей сложности более 157 тыс. койко-дней.