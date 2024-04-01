Омск-Информ
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·Общество

Новое помещение для животных будет также иметь выгульную территорию.
В Большереченском зоопарке оборудуют новый дом для двух серых кенгуру – Юноны и Авося. Новое помещение для животных будет также иметь выгульную территорию.
– Ну а сейчас мы развлекаем наших подопечных, украшая их временное пристанище кормовыми веточками, – рассказали в зоопарке.
Напомним, что кенгуру прибыли в Большереченский зоопарк в начале октября прошлого года из Новосибирска. Имена животным придумали омичи.
·Общество

Новое помещение для животных будет также иметь выгульную территорию.
В Большереченском зоопарке оборудуют новый дом для двух серых кенгуру – Юноны и Авося. Новое помещение для животных будет также иметь выгульную территорию.
– Ну а сейчас мы развлекаем наших подопечных, украшая их временное пристанище кормовыми веточками, – рассказали в зоопарке.
Напомним, что кенгуру прибыли в Большереченский зоопарк в начале октября прошлого года из Новосибирска. Имена животным придумали омичи.