Школьникам и их родителям рассказали об университете, а также провели викторины и консультации.

Школьникам и их родителям рассказали об университете, а также провели викторины и консультации.

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского провел традиционный день открытых дверей. Ученики с 9-го по 11-й класс города Омска и районов области могли поучаствовать в масштабной программе. Всего в стенах ОмГУ собралось больше 500 человек.

– Мы рады приветствовать будущих студентов и их родителей в новом корпусе ОмГУ, – обратился к гостям ректор вуза Сергей Замятин. – В ближайшее время корпус преобразится, станет уютнее и комфортнее, а с началом будущего учебного года заживет полной жизнью. В нашем университете каждый может получить качественное образование, выбрать профессию мечты и построить успешную карьеру. Учиться у нас непросто, но интересно. Учитесь и развивайтесь вместе с ОмГУ!

Абитуриенты могли пройти профориентационное тестирование, посмотреть презентации факультетов и направлений подготовки. Кроме того, прошло награждение занявших призовые места в конкурсе, который проводился на странице университета во «ВКонтакте» накануне Дня открытых дверей. Победителям вручили памятные фирменные подарки университета.

Представители приемной комиссии рассказывали абитуриентам о новом регламенте подачи документов и отвечали на актуальные вопросы.

– Мне очень понравилось, – рассказала Алиса Шпинева, гостья факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций. – Преподаватели интересно рассказывают, и проходит много интерактивов. И интересно было посетить новый корпус.

Мероприятия были не только серьезные и информативные, но и развлекательные. Присутствующие увидели показательные выступления спортсменов университета, флешмоб и творческие номера, а также бой Ученого кота – талисмана ОмГУ и спортсмена.