Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что на ОНПЗ из нефти «выжимают» максимум.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что на ОНПЗ из нефти «выжимают» максимум.

Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) достиг рекордной глубины переработки нефти в России и в мире благодаря современным технологиям, сообщил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на встрече с журналистами. Ключевым проектом, способствующим повышению эффективности производства на ОНПЗ, стал новый комплекс глубокой переработки нефти.

– На Омском НПЗ после завершения масштабной программы модернизации глубина переработки фактически составляет 100 %. Мы из нефти «выжимаем» там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов, – отметил Дюков.

Запуск этого комплекса позволил предприятию увеличить производство дизельного топлива на 27 %, автомобильного бензина на 15 % и авиационного керосина на 7 % при использовании того же объема сырья, что и раньше. Визит вице-премьера правительства России Александра Новака на ОНПЗ в феврале 2023 года подтвердил высокую оценку работы комплекса глубокой переработки нефти. Он выразил уверенность в успешном внедрении технологических разработок ОНПЗ во всей нефтепереработке России.

Новый комплекс глубокой переработки нефти является частью комплексного плана реализации федеральной программы «Чистый воздух». В нем использованы природоохранные технологии, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду.

– Увеличивая производственную эффективность по выпуску высококачественного топлива, ОНПЗ одновременно повышает и экологические характеристики производства. Все проекты нашего развития содержат природоохранную составляющую. Сегодня мы добились заметных результатов. Нам уже удалось сократить воздействие на окружающую среду на 40 %, а к 2025 году этот показатель снизится еще на 25 %, – рассказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Этот рекордный показатель глубины переработки нефти на Омском НПЗ является важным достижением для российской нефтеперерабатывающей промышленности. Эти успехи также способствуют сокращению негативного воздействия на окружающую среду и продвижению экологически чистых процессов в нефтепереработке.