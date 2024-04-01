Омск-Информ
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·Происшествия

Предварительной причиной возгорания эксперты назвали неосторожное обращение с огнем.
Вчера в частном двухэтажном доме на улице Красный Пахарь в Центральном округе произошел пожар. Предварительной причиной возгорания эксперты назвали неосторожное обращение с огнем.
К моменту прибытия пожарных из окон первого этажа шел дым. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. 
С возгоранием боролись 22 сотрудника МЧС, было привлечено 5 пожарных автомобилей. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Сгорели вещи и внутренняя отделка первого этажа. 
·Происшествия

Предварительной причиной возгорания эксперты назвали неосторожное обращение с огнем.
Вчера в частном двухэтажном доме на улице Красный Пахарь в Центральном округе произошел пожар. Предварительной причиной возгорания эксперты назвали неосторожное обращение с огнем.
К моменту прибытия пожарных из окон первого этажа шел дым. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. 
С возгоранием боролись 22 сотрудника МЧС, было привлечено 5 пожарных автомобилей. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Сгорели вещи и внутренняя отделка первого этажа. 