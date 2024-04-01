Прокурору пришлось в суде добиваться, чтобы причину увольнения в документах изменили.

Прокурору пришлось в суде добиваться, чтобы причину увольнения в документах изменили.

Прокуратура нашла нарушения требований антикоррупционного законодательства в действиях Совета поселения в Полтавском районе. Депутаты прекратили полномочия главы поселения на основании заявления последнего, однако в это же самое время чиновника уличили в представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе за 2020–2022 годы. То есть прекратить полномочия главы должны были по причине утраты доверия.

Чтобы это исправить, сотрудникам прокуратуры пришлось обратиться в суд, который в полном объеме удовлетворил требования. Основания и формулировки досрочного прекращения полномочий главы поселения должны изменить с отставки по собственному желанию на утрату доверия.

Судебное решение вступило в законную силу.