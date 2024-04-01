Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Максим Казанцев сменил на этом посту Светлану Гусеву. 
Главным врачом городской больницы № 2 стал Максим Казанцев, об этом рассказали в региональном Минздраве. Он сменил на этом посту Светлану Гусеву. 
– Максим Казанцев регулярно повышает квалификацию и проходит обучения, в том числе по профилактике неинфекционных заболеваний, исследованиям общественного здоровья, экспертизе нетрудоспособности и терапии, – отметили в ведомстве.
Максим Казанцев в 2005 году окончил Омскую медицинскую академию. Начал свою карьеру с должности участкового терапевта в больнице № 2. В 2010 году он стал главой отделения профилактики, а через 5 лет перешел на должность заведующего поликлиникой. Затем был назначен на пост заместителя главврача.
·Общество

Максим Казанцев сменил на этом посту Светлану Гусеву. 
Главным врачом городской больницы № 2 стал Максим Казанцев, об этом рассказали в региональном Минздраве. Он сменил на этом посту Светлану Гусеву. 
– Максим Казанцев регулярно повышает квалификацию и проходит обучения, в том числе по профилактике неинфекционных заболеваний, исследованиям общественного здоровья, экспертизе нетрудоспособности и терапии, – отметили в ведомстве.
Максим Казанцев в 2005 году окончил Омскую медицинскую академию. Начал свою карьеру с должности участкового терапевта в больнице № 2. В 2010 году он стал главой отделения профилактики, а через 5 лет перешел на должность заведующего поликлиникой. Затем был назначен на пост заместителя главврача.