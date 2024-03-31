Из-за плотного графика у губернатора не хватает времени на семью. Однако Виталий Хоценко нашел выход из этой ситуации.

Из-за плотного графика у губернатора не хватает времени на семью. Однако Виталий Хоценко нашел выход из этой ситуации.

На своем большом интервью, которое губернатор Омской области Виталий Хоценко дал четырем телеканалам, он заявил, что из-за плотного графика у него не хватает времени на семью. Однако компенсирует он это прогулками по паркам и кинотеатрам.

– Конечно, времени на семью всегда не хватает, но я стараюсь его компенсировать. В воскресенье у нас полностью семейный день – погулять, сходить в парк, в кинотеатр. Также дома позаниматься полезными делами. Например, в футбол поиграть с детьми. А вечером стараюсь приходить до сна детей, чтобы успеть им почитать книги. Это очень сближает родителя и ребенка, поэтому вот так стараемся компенсировать, – отметил Хоценко.

Ранее глава региона заявил, что, когда находится в отъезде, скучает по Омской области.