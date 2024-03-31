Об этом губернатор заявил на своем большом интервью. Также он поделился впечатлениями о регионе.

Об этом губернатор заявил на своем большом интервью. Также он поделился впечатлениями о регионе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что, когда находится в отъезде, всегда скучает по региону. Сделал он это на сегодняшнем большом интервью, которое дал четырем омским телеканалам.

- Честно скажу, скучаю. Уже долго нигде не хочется находится, день-два и уже снова тянет домой. То есть два дня максимум и хочется домой, - отметил Хоценко.

Также глава региона поделился впечатлениями, чем Омская область отличается от других регионов. По его словам, главное – это люди и душевная теплота.

- Что касается Омской области, то, конечно, в первую очередь это люди. И душевная теплота человека. Но здесь, наверное, еще помноженное на закаленный сибирский характер, на желание добиваться результатов. И я почувствовал, что все-таки есть потребность или востребованность такая, как любовь к малой родине. И вот чувство гордости за малую родину и постоянный поиск вот этого, Авангард, новый аэропорт, который мы точно будем строить. И многое другое. Наши университеты, наши люди, наша история – Карбышев, Врубель, Манякин, Колчак. Это все наша история, - добавил глава региона.

Кроме того, Хоценко заверил, что так, как омичи свою малую Родину больше никто не любит.