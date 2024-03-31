Омск-Информ
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·Политика

Об этом губернатор заявил на своем большом интервью. Также он поделился впечатлениями о регионе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что, когда находится в отъезде, всегда скучает по региону. Сделал он это на сегодняшнем большом интервью, которое дал четырем омским телеканалам.

- Честно скажу, скучаю. Уже долго нигде не хочется находится, день-два и уже снова тянет домой. То есть два дня максимум и хочется домой, - отметил Хоценко.

Также глава региона поделился впечатлениями, чем Омская область отличается от других регионов. По его словам, главное – это люди и душевная теплота.

- Что касается Омской области, то, конечно, в первую очередь это люди. И душевная теплота человека. Но здесь, наверное, еще помноженное на закаленный сибирский характер, на желание добиваться результатов. И я почувствовал, что все-таки есть потребность или востребованность такая, как любовь к малой родине. И вот чувство гордости за малую родину и постоянный поиск вот этого, Авангард, новый аэропорт, который мы точно будем строить. И многое другое. Наши университеты, наши люди, наша история – Карбышев, Врубель, Манякин, Колчак. Это все наша история, - добавил глава региона.

Кроме того, Хоценко заверил, что так, как омичи свою малую Родину больше никто не любит.

·Политика

Об этом губернатор заявил на своем большом интервью. Также он поделился впечатлениями о регионе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что, когда находится в отъезде, всегда скучает по региону. Сделал он это на сегодняшнем большом интервью, которое дал четырем омским телеканалам.

- Честно скажу, скучаю. Уже долго нигде не хочется находится, день-два и уже снова тянет домой. То есть два дня максимум и хочется домой, - отметил Хоценко.

Также глава региона поделился впечатлениями, чем Омская область отличается от других регионов. По его словам, главное – это люди и душевная теплота.

- Что касается Омской области, то, конечно, в первую очередь это люди. И душевная теплота человека. Но здесь, наверное, еще помноженное на закаленный сибирский характер, на желание добиваться результатов. И я почувствовал, что все-таки есть потребность или востребованность такая, как любовь к малой родине. И вот чувство гордости за малую родину и постоянный поиск вот этого, Авангард, новый аэропорт, который мы точно будем строить. И многое другое. Наши университеты, наши люди, наша история – Карбышев, Врубель, Манякин, Колчак. Это все наша история, - добавил глава региона.

Кроме того, Хоценко заверил, что так, как омичи свою малую Родину больше никто не любит.